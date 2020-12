Genoa Juventus probabili formazioni, sorpresa Dybala: Pirlo ha scelto (Di domenica 13 dicembre 2020) Genoa Juventus probabili formazioni – Archiviata la partita perfetta del Camp Nou, Pirlo deve continuare a vincere in campionato dove il Milan vola a +6 e Inter, Sassuolo e Napoli insidiano i bianconeri. La Juventus va a Genova, sponda rossoblù per cercare di creare una striscia vincente dopo la carica finale del Derby. Oggi alle 18.00 va in scena Genoa Juventus. Genoa Juventus probabili formazioni, chi gioca Pirlo ritrova Morata dopo la riduzione della squalifica, ma in attacco il favorito resta Dybala per giocare con Ronaldo. Dunque turno di riposo per lo spagnolo. Esterni alti Kulusevski e Chiesa insidiati rispettivamente da Ramsey e ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 13 dicembre 2020)– Archiviata la partita perfetta del Camp Nou,deve continuare a vincere in campionato dove il Milan vola a +6 e Inter, Sassuolo e Napoli insidiano i bianconeri. Lava a Genova, sponda rossoblù per cercare di creare una striscia vincente dopo la carica finale del Derby. Oggi alle 18.00 va in scena, chi giocaritrova Morata dopo la riduzione della squalifica, ma in attacco il favorito restaper giocare con Ronaldo. Dunque turno di riposo per lo spagnolo. Esterni alti Kulusevski e Chiesa insidiati rispettivamente da Ramsey e ...

juventusfc : La storia di #GenoaJuve raccontata con i #DUELS ? - JuventusTV : Mister @Pirlo_official presenta #GenoaJuve ??? Guarda l'intervista, qui ?? - juventusfc : Meno 2?? a #GenoaJuve e bianconeri al lavoro ?? ?? Il report dal Training Center, qui ? - Furiaceca_ : Oggi Genoa Juventus mi rilasso sperando di guardare una bella partita, ma quest'orario delle 18:00 eh? Ci stiamo davvero affezionando... - Dalla_SerieA : Diretta Genoa-Juve ore 18: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - -