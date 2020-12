Genoa-Juventus | Pirlo | “Vittoria fondamentale per il nostro cammino Dybala in gol? Vi svelo cosa significa quell’abbraccio”

Leggi su mediagol

(Di domenica 13 dicembre 2020) Terminato il match delle 18.00 fra.I bianconeri espugnano il Ferraris e rimanendo in scia a Napoli e Inter. A margine del 3-1 sul, il tecnico della "vecchia signora", Andreaè intervenuto ai microfoni di Sky Sport.Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico bianconero.DAL 3-0 COL BARCA AL CAMPIONATO - "L'atteggiamento era laprincipale. Bisognava cancellare la partita di mercoledì. Sapevamo di incontrare una squadra che voleva chiudersi, siamo stati bravi ad avere pazienza. Lapiù importante era l'atteggiamento, non dovevamo aspettare le loro giocate, dovevamo invece aggredirli".IMPARARE DAGLI ERRORI - "Ilsubito? Dà fastidio, invece di marcare in area abbiamo guardato. Dà fastidio quando subisci un tiro e un ...