Genoa Juventus, Pirlo: svelato il motivo dell'abbraccio con Dybala (Di domenica 13 dicembre 2020) La Juventus batte il Genoa con un netto 3-1 e si porta a quota 23 punti in classifica. Il gol di Paulo Dybala e la doppietta di Ronaldo sconfiggono la squadra di Maran, che aveva trovato il pareggio grazie a Sturaro. Da segnalare l'abbraccio tra Dybala e Pirlo proprio dopo il gol che sbloccato la gara. Una svolta che potrebbe anche allontanare le voci di mercato delle ultime settimane. Genoa Juventus: le parole di Pirlo "L'atteggiamento era la cosa principale, dovevamo cancellare la partita di mercoledì. Sapevamo di incontrare una squadra chiusa, ma siamo stati bravi ad avere pazienza. Siamo stati bravi ad avere la partita in mano. Il gol subito dà fastidio perché avevamo sbloccato la partita, e invece di marcare abbiamo guardato. Siamo stati bravi a ..."

