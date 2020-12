Genoa-Juventus oggi | probabili formazioni | orario | tv | su che canale vederla

Leggi su oasport

(Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo la grande impresa in Champions League contro il Barcellona, torna in campo ladi Andrea Pirlo, che nell’undicesimo turno di Serie A di calcio 2020 affronterà ilallo Stadio Marassi del capoluogo ligure, in una sfida da non fallire nella rincorsa al Milan, capolista della classifica. Il match si svolgerà dunque quest’, domenica 13 dicembre 2020, a partire dalle ore 18, e sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport 251, ma anche in streaming sulle piattaforme in abbonamento Sky Go e Now Tv. Il programma della partita e comein tv e streaming: Serie A calcio 2020 Domenica 13 dicembre 2020 Ore 18Diretta tv: Sky sport Serie A, Sky Sport 251 Diretta streaming: Sky Go, Now ...