Genoa-Juventus 1-3 | le pagelle di CalcioWeb | apre Dybala | poi doppietta di Cristiano Ronaldo su rigore FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 13 dicembre 2020) Tante emozioni nel secondo tempo della gara tra, voti positivi per le due squadre secondo lepubblicate dalledi. E’ andato in archivio il match delle 18 valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, prestazione altalenante per gli uomini di Andrea Pirlo, non è una novità. Nel primo tempo la partita non si sblocca, le grandi occasioni si verificano nel secondo tempo. Gli ospiti entrano in campo con la giusta mentalità e passano in vantaggio con, la Joya si è sbloccato con una bella azione personale. Passano pochi minuti e la squadra di Maran trova il pareggio con il gol dell’ex, quello di Sturaro. Lanon molla, Cuadrado è furbo mentre Rovella troppo ingenuo, è calcio di ...