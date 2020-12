Genoa Juve, Dybala si sblocca anche in campionato – VIDEO (Di domenica 13 dicembre 2020) Paulo Dybala si sblocca anche in campionato: l’argentino è andato a segno contro il Genoa – VIDEO Paulo Dybala si sblocca anche in campionato. Grande gol per il numero 10 argentino che si esibisce in una serpentina fantastica e scocca il sinistro che beffa Perin. Primo gol in campionato per Dybala che si sblocca dopo il suo unico gol stagionale segnato in Champions League contro il Ferencvaros. Juventus che recupera anche dal punto di vista statistico Dybala. Paulo Dybala goal 1-0 pic.twitter.com/cD262Y2r0w — bored (@fanofsuspension) December 13, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Paulosiin: l’argentino è andato a segno contro ilPaulosiin. Grande gol per il numero 10 argentino che si esibisce in una serpentina fantastica e scocca il sinistro che beffa Perin. Primo gol inperche sidopo il suo unico gol stagionale segnato in Champions League contro il Ferencvaros.ntus che recuperadal punto di vista statistico. Paulogoal 1-0 pic.twitter.com/cD262Y2r0w — bored (@fanofsuspension) December 13, 2020 Leggi su Calcionews24.com

