Genoa-Juve, Dybala: 'Contratto? Si dicono tante cose...' (Di domenica 13 dicembre 2020) Paulo Dybala col gol a Marassi si è tolto un peso. "A noi attaccanti segnare dà molta fiducia, ne avevo bisogno, era da tante partite che non ero sereno, non ero io e ogni partita che passava la ...

