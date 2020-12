Genitori degli studenti dell’Emilia Romagna: “Abbonamenti ai mezzi pubblici inutilizzati per mesi, opportuno un rimborso parziale” (Di domenica 13 dicembre 2020) “Ridateci i soldi dei mesi in cui i nostri ragazzi non hanno preso i bus per andare a scuola”. La richiesta arriva dal Coordinamento dei presidenti di consiglio d’istituto di Bologna città metropolitana, dal Forum regionale delle associazioni dei Genitori dell’Emilia Romagna e dalla rete dei Comitati Genitori della città metropolitana del capoluogo regionale. Le mamme e i papà degli studenti emiliano romagnoli hanno preso carta e penna per scrivere una lettera a Giuseppina Gualtieri, presidente e amministratrice delegata di Tper Spa; all’assessore regionale all’istruzione Paola Salomoni e al collega competente per la mobilità Andrea Corsini. “Chiediamo – scrivono i referenti delle tre associazioni – che tutti gli studenti della città metropolitana ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) “Ridateci i soldi deiin cui i nostri ragazzi non hanno preso i bus per andare a scuola”. La richiesta arriva dal Coordinamento dei presidenti di consiglio d’istituto di Bologna città metropolitana, dal Forum regionale delle associazioni deie dalla rete dei Comitatidella città metropolitana del capoluogo regionale. Le mamme e i papàemiliano romagnoli hanno preso carta e penna per scrivere una lettera a Giuseppina Gualtieri, presidente e amministratrice delegata di Tper Spa; all’assessore regionale all’istruzione Paola Salomoni e al collega competente per la mobilità Andrea Corsini. “Chiediamo – scrivono i referenti delle tre associazioni – che tutti glidella città metropolitana ...

chetempochefa : Domenica a #CTCF parleremo di #GiulioRegeni e degli ultimi importanti sviluppi dell'inchiesta della procura di Roma… - lucianonobili : Solo un trafiletto. Sarebbe successo lo stesso con i parenti di altri leader politici? Dopo lo scoop sulle mascheri… - clikservernet : Genitori degli studenti dell’Emilia Romagna: “Abbonamenti ai mezzi pubblici inutilizzati per mesi, opportuno un rim… - Noovyis : (Genitori degli studenti dell’Emilia Romagna: “Abbonamenti ai mezzi pubblici inutilizzati per mesi, opportuno un ri… - fattoquotidiano : Genitori degli studenti dell’Emilia Romagna: “Abbonamenti ai mezzi pubblici inutilizzati per mesi, opportuno un rim… -

Ultime Notizie dalla rete : Genitori degli Genitori degli studenti dell’Emilia Romagna: “Abbonamenti ai mezzi pubblici inutilizzati per… Il Fatto Quotidiano A processo i genitori del piccolo Liam: «Strangolarono il figlio»

Perché è morto il piccolo Liam? Una domanda a cui dopo cinque anni non è ancora stata data risposta. E ora l’ultimo atto del lungo iter giudiziario, caratterizzato da una battaglia di perizie, vede su ...

Capanna per il Meyer Albero agli Innocenti Il Natale si accende

Doppia inaugurazione ieri da parte delle due storiche realtà. Infanzia protagonista della festa in un anno particolarmente duro ...

Perché è morto il piccolo Liam? Una domanda a cui dopo cinque anni non è ancora stata data risposta. E ora l’ultimo atto del lungo iter giudiziario, caratterizzato da una battaglia di perizie, vede su ...Doppia inaugurazione ieri da parte delle due storiche realtà. Infanzia protagonista della festa in un anno particolarmente duro ...