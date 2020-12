Gattuso: «Si può sbagliare, l’importante è che i calciatori non mettano il musino» (Di domenica 13 dicembre 2020) Il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della gara vinta contro la Sampdoria «Sapevamo che oggi potevamo a fare fatica. Sapevamo che in Europa avevamo speso tanto, la differenza la fa la rosa. Oggi abbiamo cambiato modulo e giocatori e la partita è cambiata. Nel primo tempo abbiamo giocato malissimo, nel secondo la squadra ha fatto quello che doveva fare» Su Lozano? «Le caratteristiche di Lozano sono ben precise, è un giocatore veloce. Aveva poca forza e non riusciva a giocare tutte le fasi, cadeva sempre per terra. Quest’anno è un giocatore ritrovato. Si può sbagliare, l’importante è che i calciatori non mettano il musino, ma si vada avanti» I tuoi calciatori ti vengono sempre ad abbracciare «Secondo me a volte mi vogliono ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 dicembre 2020) Il tecnico del Napoli, Rino, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della gara vinta contro la Sampdoria «Sapevamo che oggi potevamo a fare fatica. Sapevamo che in Europa avevamo speso tanto, la differenza la fa la rosa. Oggi abbiamo cambiato modulo e giocatori e la partita è cambiata. Nel primo tempo abbiamo giocato malissimo, nel secondo la squadra ha fatto quello che doveva fare» Su Lozano? «Le caratteristiche di Lozano sono ben precise, è un giocatore veloce. Aveva poca forza e non riusciva a giocare tutte le fasi, cadeva sempre per terra. Quest’anno è un giocatore ritrovato. Si puòè che inonil, ma si vada avanti» I tuoiti vengono sempre ad abbracciare «Secondo me a volte mi vogliono ...

