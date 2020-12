Gasperini | il piano anti-Papu | le parole che spingono via Gomez

Leggi su serieanews

(Di domenica 13 dicembre 2020)traccia il bilancio dell’Atalanta in questa fase delicata, soprattutto con la polemica legata al momento con il. La sorpresa di vederlo, ancora una volta, in panchina. Quella di Alejandroe l’Atalanta è una storia che secondo molti è destinata a terminare. In Champions sembrava si fossero appianate le divergenze, ma sembra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.