Gasperini fa fuori Gomez e mette nei guai Prandelli: l'Atalanta travolge la Fiorentina 3-0 (Di domenica 13 dicembre 2020) Gian Piero Gasperini non cambia idea: fuori Gomez e Ilicic, ma l'Atalanta ci mette solo più tempo e per mettere al tappeto una Fiorentina sempre più nei guai: 3-0 finale per la Dea. La sblocca Gosens al 44', ma tutto nasce da una palla persa da un Vlahovic con poco nerbo. Poi gli schemi nerazzurri fluiscono in scioltezza e la gara va in archivio con una magica punizione di Malinovski e un colpo di testa di Toloi. Il tecnico della Fiorentina Prandelli non riesce a incidere e ora la situazione per la Viola si fa drammatica. Dopo la qualificazione agli ottavi di Champions per il secondo anno consecutivo, la squadra di Gasperini ritrova smalto anche in campionato. Gomez è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Gian Pieronon cambia idea:e Ilicic, ma l'cisolo più tempo e perre al tappeto unasempre più nei: 3-0 finale per la Dea. La sblocca Gosens al 44', ma tutto nasce da una palla persa da un Vlahovic con poco nerbo. Poi gli schemi nerazzurri fluiscono in scioltezza e la gara va in archivio con una magica punizione di Malinovski e un colpo di testa di Toloi. Il tecnico dellanon riesce a incidere e ora la situazione per la Viola si fa drammatica. Dopo la qualificazione agli ottavi di Champions per il secondo anno consecutivo, la squadra diritrova smalto anche in campionato.è ...

T_Russo_ : Il bello di Twitter è leggere cose come “Odio come fa giocare la squadra Conte, poi non mette Eriksen perché dovreb… - zazoomblog : Atalanta-Fiorentina Gasperini: “Stiamo trovando solidità e concretezza. Gomez fuori? C’è un motivo” - #Atalanta-Fi… - Mediagol : #Atalanta-#Fiorentina, Gasperini: 'Stiamo trovando solidità e concretezza. Gomez fuori? C'è un motivo'… - VincenzoLombar1 : @Luigi14438676 @PieAgo95 @armcopp @FrancescoRoma78 @enzogoku69 @Marcello_Fsc Eh si anche due terzini visto che Hysa… - 90Juventino : Gasperini tiene fuori Muriel, gomez, ilicicic per farli riposare per la Juve ma la polemica ovviamente Nn la farà nessuno..... -