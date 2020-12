Gary Neville sul Manchester City: “I giocatori sembrano annoiati” (Di domenica 13 dicembre 2020) “Sono sorpreso dal Manchester City. I giocatori sembrano annoiati“. Gary Neville, ex difensore del Manchester United, a Sky Sports UK ha lanciato una frecciata ai rivali del Manchester City. “Non hanno altra scelta che vincere la Premier League. Devono farlo. Non era il Manchester City, non quello di Pep Guardiola. La partita è andata davvero male – ha detto l’ex Red Devils -. Questa è l’ombra della squadra che è diventata campione d’Inghilterra due anni fa. È tutto nel linguaggio del corpo. Si vede. I giocatori sembrano arance spremute. Tu guardi De Bruyne, e lui guarda il campo, come a dire: ‘Non sei bravo come quelli con cui giocavo’. Non c’era voglia di vincere. ... Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) “Sono sorpreso dal. Iannoiati“., ex difensore delUnited, a Sky Sports UK ha lanciato una frecciata ai rivali del. “Non hanno altra scelta che vincere la Premier League. Devono farlo. Non era il, non quello di Pep Guardiola. La partita è andata davvero male – ha detto l’ex Red Devils -. Questa è l’ombra della squadra che è diventata campione d’Inghilterra due anni fa. È tutto nel linguaggio del corpo. Si vede. Iarance spremute. Tu guardi De Bruyne, e lui guarda il campo, come a dire: ‘Non sei bravo come quelli con cui giocavo’. Non c’era voglia di vincere. ...

zazoomblog : Gary Neville sul Manchester City: “I giocatori sembrano annoiati” - #Neville #Manchester #City: #giocatori - sportface2016 : Gary #Neville sul #ManCity: 'I giocatori sembrano annoiati' - ItaSportPress : Gary Neville, stoccata al Manchester City: 'Giocatori annoiati. È solo l'ombra della squadra campione d'Inghilterra… - TUTTOJUVE_COM : Pogba pronto a lasciare lo United, Gary Neville: 'Tempismo terribile di Raiola. Paul sapeva di questo annuncio?' - SimoneAvsim : Per chi in Europa ha visto giocare la Juve di Lippi, essere la prima della classe in Italia non può mai bastare. Pe… -