Gary Neville, stoccata al Manchester City: “Giocatori annoiati. È solo l’ombra della squadra campione d’Inghilterra” (Di domenica 13 dicembre 2020) 0-0 incolore nel derby di Manchester tra United e City. Eppure, visto il momento, ci si aspettava ben altro risultato. A sottolineare la sua delusione, nonostante sia ben nota la sua fede, è Gary Neville. L'ex difensore Red Devils ha commento per Sky Sports UK l'esito della gara tra le due squadre allenate da Solskjaer e Guardiola non risparmiando una pesante critica ai Citizens.Neville: "Il City è l'ombra della squadra che ha vinto la Premier"caption id="attachment 1064495" align="alignnone" width="435" Manchester United-Manchester City (Getty Images)/caption"Sono sorpreso dal Manchester City. I giocatori sembrano annoiati", ha detto ... Leggi su itasportpress (Di domenica 13 dicembre 2020) 0-0 incolore nel derby ditra United e. Eppure, visto il momento, ci si aspettava ben altro risultato. A sottolineare la sua delusione, nonostante sia ben nota la sua fede, è. L'ex difensore Red Devils ha commento per Sky Sports UK l'esitogara tra le due squadre allenate da Solskjaer e Guardiola non risparmiando una pesante critica ai Citizens.: "Ilè l'ombrache ha vinto la Premier"caption id="attachment 1064495" align="alignnone" width="435"United-(Getty Images)/caption"Sono sorpreso dal. I giocatori sembrano", ha detto ...

