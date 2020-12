Furto in casa Paolo Rossi, la moglie: “Hanno voluto infangarlo mentre l’Italia lo piangeva” (Di domenica 13 dicembre 2020) Bruttissimo episodio avvenuto nella mattinata di ieri, quando durante il funerale a Paolo Rossi a Vicenza, la sua casa a Bucine in provincia di Arezzo, è stata svaligiata da alcuni ladri. Federica Cappelletti, moglie di Pablito, ha parlato a QN dell’episodio di sciacallaggio: “Non bastava la morte di Paolo hanno voluto infangarlo nel momento in cui tutti in Italia piangevano per la sua scomparsa. Potrebbero essersi portati via anche 100mila euro e non me ne fregherebbe niente. Ma è il gesto che stordisce, che fa male davvero”. Foto: Twitter Paolo Rossi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 dicembre 2020) Bruttissimo episodio avvenuto nella mattinata di ieri, quando durante il funerale aa Vicenza, la suaa Bucine in provincia di Arezzo, è stata svaligiata da alcuni ladri. Federica Cappelletti,di Pablito, ha parlato a QN dell’episodio di sciacallaggio: “Non bastava la morte dihannonel momento in cui tutti in Italia piangevano per la sua scomparsa. Potrebbero essersi portati via anche 100mila euro e non me ne fregherebbe niente. Ma è il gesto che stordisce, che fa male davvero”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

