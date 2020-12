Furto in casa Paolo Rossi: cosa hanno rubato i ladri. Le parole della moglie (Di domenica 13 dicembre 2020) Mentre l’Italia piangeva Paolo Rossi ai suoi funerali, ladri si sono introdotti nella sua casa in Toscana: ecco cosa hanno rubato (websource)Un gesto vergognoso e ignobile: mentre a Vicenza si svolgevano i funerali di Paolo Rossi, l’ex campione del mondo morto a 64 anni per una grave malattia, ladri si sono introdotti nella sua abitazione in Toscana. L’ex calciatore viveva in provincia di Siena con la moglie Federica Cappelletti, e naturalmente l’abitazione nella giornata di ieri è stata vuota. Tutti erano a Vicenza, compresi i figli, dove si sono svolte le esequie di Paolo Rossi. Tantissime persone e tutti i compagni di squadra della nazionale che ... Leggi su instanews (Di domenica 13 dicembre 2020) Mentre l’Italia piangevaai suoi funerali,si sono introdotti nella suain Toscana: ecco(websource)Un gesto vergognoso e ignobile: mentre a Vicenza si svolgevano i funerali di, l’ex campione del mondo morto a 64 anni per una grave malattia,si sono introdotti nella sua abitazione in Toscana. L’ex calciatore viveva in provincia di Siena con laFederica Cappelletti, e naturalmente l’abitazione nella giornata di ieri è stata vuota. Tutti erano a Vicenza, compresi i figli, dove si sono svolte le esequie di. Tantissime persone e tutti i compagni di squadranazionale che ...

