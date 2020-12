Furto in casa di Paolo Rossi, la rabbia della moglie Federica (Di domenica 13 dicembre 2020) “Hanno voluto infangarlo anche nel giorno in cui tutta Italia piangeva. Potrebbero essersi portati via anche 100mila euro e non me ne fregherebbe niente. Ma è il gesto che stordisce". Sono queste le forti parole pronunciate da Federica Cappelletti, intervistata da ‘QN’, sull’ignobile Furto perpetrato da malviventi nella casa di Bucine (Arezzo) in casa del marito Paolo Rossi nelle stesse ore in cui, a Vicenza, centinaia di persone davano l’ultimo saluto al campione.Una rabbia giustificata contro quella che, secondo i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno, sembra essere l’opera di più persone e non di un ladro solitario. Resta l’indignazione comune, non soltanto da parte della moglie ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 13 dicembre 2020) “Hanno voluto infangarlo anche nel giorno in cui tutta Italia piangeva. Potrebbero essersi portati via anche 100mila euro e non me ne fregherebbe niente. Ma è il gesto che stordisce". Sono queste le forti parole pronunciate daCappelletti, intervistata da ‘QN’, sull’ignobileperpetrato da malviventi nelladi Bucine (Arezzo) indel maritonelle stesse ore in cui, a Vicenza, centinaia di persone davano l’ultimo saluto al campione.Unagiustificata contro quella che, secondo i carabiniericompagnia di San Giovanni Valdarno, sembra essere l’opera di più persone e non di un ladro solitario. Resta l’indignazione comune, non soltanto da parte...

