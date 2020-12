Furto in casa di Paolo Rossi, la moglie: 'Infangato mentre l'Italia piangeva' (Di domenica 13 dicembre 2020) È giustamente furibonda Federica Cappelletti, moglie del campione Paolo Rossi scomparso pochi giorni fa, a causa del Furto avvenuto nella dimora aretina di Rossi proprio mentre si svolgeva il suo ... Leggi su globalist (Di domenica 13 dicembre 2020) È giustamente furibonda Federica Cappelletti,del campionescomparso pochi giorni fa, a causa delavvenuto nella dimora aretina dipropriosi svolgeva il suo ...

