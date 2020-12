Furto in casa di Paolo Rossi, la moglie: “Hanno voluto infangarlo nel momento in cui in Italia piangevano la sua scomparsa” (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Corriere dello Sport racconta della spiacevole sorpresa della vedova di Paolo Rossi rientrata ieri nel loro agriturismo di Bucine. Federica Cappelletti ha scoperto che i ladri avevano fatto razzie in casa portando via l’orologio di Pablito ed altri oggetti di valore e molto probabilmente proprio nelle ore in cui si svolgeva il suo funerale. Secondo le prime ricostruzioni i malviventi per entrare nell’abitazione avrebbero forzato una finestra. Interpellata da QN, il quotidiano nazionale, la stessa Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, ha tuonato: “Non bastava la morte di Paolo hanno voluto infangarlo nel momento in cui tutti in Italia piangevano per la sua ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Corriere dello Sport racconta della spiacevole sorpresa della vedova dirientrata ieri nel loro agriturismo di Bucine. Federica Cappelletti ha scoperto che i ladri avevano fatto razzie inportando via l’orologio di Pablito ed altri oggetti di valore e molto probabilmente proprio nelle ore in cui si svolgeva il suo funerale. Secondo le prime ricostruzioni i malviventi per entrare nell’abitazione avrebbero forzato una finestra. Interpellata da QN, il quotidiano nazionale, la stessa Federica Cappelletti,di, ha tuonato: “Non bastava la morte dihannonelin cui tutti inper la sua ...

