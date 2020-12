Furto a casa di Paolo Rossi mentre la famiglia era al funerale: rubati l’orologio di “Pablito” e contanti (Di domenica 13 dicembre 2020) mentre tutta l’Italia piangeva la scomparsa di Paolo Rossi e gli dava l’ultimo saluto nel giorno dei funerali, dei malviventi hanno svaligiato la casa di “Pablito” a Bucine, nella campagna toscana. A fare la scoperta è stato uno dei collaboratori della famiglia Rossi, che si è accorto del Furto e ha avvisato la vedova del campione, Federica, che era a Vicenza con tutta la famiglia. L’ipotesi è che i ladri fossero alla ricerca dei trofei di Paolo Rossi, per rivenderli poi a cifre stellari a qualche collezionista, ma non sono riusciti a trovarli. Dalle prime informazioni sembra che i malviventi abbiano messo a soqquadro tutta l’abitazione nel complesso dell’agriturismo di proprietà dell’ex calciatore ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020)tutta l’Italia piangeva la scomparsa die gli dava l’ultimo saluto nel giorno dei funerali, dei malviventi hanno svaligiato ladia Bucine, nella campagna toscana. A fare la scoperta è stato uno dei collaboratori della, che si è accorto dele ha avvisato la vedova del campione, Federica, che era a Vicenza con tutta la. L’ipotesi è che i ladri fossero alla ricerca dei trofei di, per rivenderli poi a cifre stellari a qualche collezionista, ma non sono riusciti a trovarli. Dalle prime informazioni sembra che i malviventi abbiano messo a soqquadro tutta l’abitazione nel complesso dell’agriturismo di proprietà dell’ex calciatore ma ...

