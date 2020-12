Furto a casa di Paolo Rossi, la moglie: “Infangato mentre l’Italia lo piangeva…” (Di domenica 13 dicembre 2020) Brutto episodio avvenuto a casa di Paolo Rossi, compianto ex calciatore nonché campione del mondo con l'Italia nel 1982. Alcuni ladri si sarebbero intrufolati nella sua proprietà a Bucine in provincia di Arezzo e avrebbero rubato oggetti preziosi e gioielli. Il tutto nella giornata dei suoi funerali.Un atto vile che è stato commentato anche dalla moglie di Rossi Federica Cappelletti, ai microfoni di QN: "Non bastava la morte di Paolo hanno voluto infangarlo nel momento in cui tutti in Italia piangevano per la sua scomparsa", ha detto la donna. "Potrebbero essersi portati via anche 100mila euro e non me ne sarebbe fregato nulla ma è il gesto in sé che mi stordisce".caption id="attachment 1063933" align="alignnone" width="549" Paolo Rossi (Getty ... Leggi su itasportpress (Di domenica 13 dicembre 2020) Brutto episodio avvenuto adi, compianto ex calciatore nonché campione del mondo con l'Italia nel 1982. Alcuni ladri si sarebbero intrufolati nella sua proprietà a Bucine in provincia di Arezzo e avrebbero rubato oggetti preziosi e gioielli. Il tutto nella giornata dei suoi funerali.Un atto vile che è stato commentato anche dalladiFederica Cappelletti, ai microfoni di QN: "Non bastava la morte dihanno voluto infangarlo nel momento in cui tutti in Italia piangevano per la sua scomparsa", ha detto la donna. "Potrebbero essersi portati via anche 100mila euro e non me ne sarebbe fregato nulla ma è il gesto in sé che mi stordisce".caption id="attachment 1063933" align="alignnone" width="549"(Getty ...

Corriere : Furto a casa di Paolo Rossi durante il suo funerale: rubati gioielli ma non i cimeli sportivi del campione - FBiasin : 'Furto in casa di #PaoloRossi durante il funerale'. Della gente orrenda respira la nostra stessa aria. - MassimoCaputi : Il furto a casa di #PaoloRossi durante i funerali è una vergogna disumana. Che schifo! - Elbido6 : Non voglio far nessun commento sul furto a casa di Paolo Rossi....rischierei di essere bannato a vita..... - LeleRoma1976 : RT @MassimoCaputi: Il furto a casa di #PaoloRossi durante i funerali è una vergogna disumana. Che schifo! -