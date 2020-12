Francesco Oppini e la lettera scritta da Malgioglio: “Emozionante ma Tommaso ha un altro modo di vedere” (Di domenica 13 dicembre 2020) Grande protagonista della lunghissima edizione di questa fine 2020 del Grande Fratello Vip, Francesco Oppini ha creato un importantissimo rapporto rapporto con Tommaso Zorzi – influencer ancora dentro la casa, tra i più apprezzati dal pubblico da casa. E dinnanzi all’ipotesi che a vincere sia qualcun altro rispetto a Tommaso, Francesco Oppini ha risposto, intervistato per Casa Chi: “Oltre Tommaso, ti dico Stefania Orlando perché è molto legata a lui e nonostante ci siano state incomprensioni iniziali, è una persona che mi ha fatto morire dal ridere ed ha una testa che è avanti anni luce. Andrea Zelletta, che è un bravissimo ragazzo, e Pierpaolo Pretelli che è un bonaccione romano. E mettiamoci anche Maria Teresa Ruta, anche se ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 13 dicembre 2020) Grande protagonista della lunghissima edizione di questa fine 2020 del Grande Fratello Vip,ha creato un importantissimo rapporto rapporto conZorzi – influencer ancora dentro la casa, tra i più apprezzati dal pubblico da casa. E dinnanzi all’ipotesi che a vincere sia qualcunrispetto aha risposto, intervistato per Casa Chi: “Oltre, ti dico Stefania Orlando perché è molto legata a lui e nonostante ci siano state incomprensioni iniziali, è una persona che mi ha fatto morire dal ridere ed ha una testa che è avanti anni luce. Andrea Zelletta, che è un bravissimo ragazzo, e Pierpaolo Pretelli che è un bonaccione romano. E mettiamoci anche Maria Teresa Ruta, anche se ...

GrandeFratello : 'Io sono fuori che ti aspetto a prescindere: un amico sta ancora più vicino a te. Sono tuo amico a prescindere da t… - nagia59 : RT @BITCHYFit: Francesco Oppini: “Proporrò a Tommaso Zorzi un tatuaggio di coppia” - _Sherbatsky__ : RT @3nneciesse: Davvero pessimo Francesco Oppini che risponde a una domanda su Dayane che gli ha fatto l'intervistatrice???????????????????? #g… - Grery14 : @ciccio_oppini Sono fuori come balconi. O hanno 12 anni, se no non si spiega. Poi vorrei anche sottolineare che Tom… - iliveforitt : RT @peularis: dopo questa diretta io pretendo che Francesco Oppini venga spostato dall'altra parte dello studio e che cominci a ricoprire l… -