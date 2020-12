Francesco Monte scopre che al GF Vip 5 hanno parlato di lui: “I miei avvocati sono pronti” (Di domenica 13 dicembre 2020) Appena entrata nella casa del GF Vip Giulia Salemi ha risposto alle domande dei suoi coinquilini ed ha nominato anche Francesco Monte. L’influencer ha spiegato che tra lei e il suo ex compagno ci sono stati solo dei baci all’interno del reality, nulla di più. “No che non abbiamo consumato. Diciamo che ci baciavamo, abbiamo anche dormito spesso insieme. Lui stava con cecilia fino ad un anno prima. La Rodriguez l’aveva lasciato sempre al GF, si era messa con Ignazio Moser. Vi posso dire che non me la sono goduta molto, né dentro al gioco e nemmeno fuori. Amare è fantastico, però si può soffrire anche tanto”. Giulia ha parlato dei suoi ex anche in merito ad un argomento molto più delicato: “Con i miei ex ho sempre fatto finta. Emulavo qualcosa di non vero con loro. Gli uomini che ho avuto ... Leggi su biccy (Di domenica 13 dicembre 2020) Appena entrata nella casa del GF Vip Giulia Salemi ha risposto alle domande dei suoi coinquilini ed ha nominato anche. L’influencer ha spiegato che tra lei e il suo ex compagno cistati solo dei baci all’interno del reality, nulla di più. “No che non abbiamo consumato. Diciamo che ci baciavamo, abbiamo anche dormito spesso insieme. Lui stava con cecilia fino ad un anno prima. La Rodriguez l’aveva lasciato sempre al GF, si era messa con Ignazio Moser. Vi posso dire che non me lagoduta molto, né dentro al gioco e nemmeno fuori. Amare è fantastico, però si può soffrire anche tanto”. Giulia hadei suoi ex anche in merito ad un argomento molto più delicato: “Con iex ho sempre fatto finta. Emulavo qualcosa di non vero con loro. Gli uomini che ho avuto ...

