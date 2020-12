Francesco Monte: “Il GFVIP? Guardo altro!” (Di domenica 13 dicembre 2020) Francesco Monte è concentrato sulla sua vita professionale, sulla possibilità di intraprendere una carriera da cantate e non desidera più essere coinvolto in argomenti di cronaca rosa. Intervistato da Giada Di Miceli a Non succederà più, trasmissione di Radio Radio ha provato a ovviare alle domande che riguardano proprio il reality e che indirettamente potrebbero riguardarlo visto che all’interno attualmente c’è una delle sue ex Giulia Salemi. Alla domanda se guarda il reality Monte ha risposto che non è interessato al programma e spera di non essere messo in mezzo ancora una volta: “Non lo Guardo e possiamo anche parlare di altro perché siamo abbondantemente andati avanti… So chi c’è ma non lo Guardo perché sono impegnato a fare altro”. La conduttrice ha insistito e ha provocato l’ex tronista “C’è ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 13 dicembre 2020)è concentrato sulla sua vita professionale, sulla possibilità di intraprendere una carriera da cantate e non desidera più essere coinvolto in argomenti di cronaca rosa. Intervistato da Giada Di Miceli a Non succederà più, trasmissione di Radio Radio ha provato a ovviare alle domande che riguardano proprio il reality e che indirettamente potrebbero riguardarlo visto che all’interno attualmente c’è una delle sue ex Giulia Salemi. Alla domanda se guarda il realityha risposto che non è interessato al programma e spera di non essere messo in mezzo ancora una volta: “Non loe possiamo anche parlare di altro perché siamo abbondantemente andati avanti… So chi c’è ma non loperché sono impegnato a fare altro”. La conduttrice ha insistito e ha provocato l’ex tronista “C’è ...

