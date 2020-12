Francesca Senette oggi | l’ex giornalista del Tg4 com’è diventata e come vive Foto

Leggi su howtodofor

(Di domenica 13 dicembre 2020) Tutte le suedia fine articolo. Indimenticabile, la bellache ha lavorato con Emilio Fede su rete 4. Dopo 4 anni è tornata in tv edè un’altra persona. Nel suo percorso di vita è passata da esseredel Tg4, spesso sulle copertine dei giornali, a insegnante di Yoga e a condurre un programma per bambini su DeAJunior.è sposata da 14 anni con Marcello Forti, imprenditore e gestore del comparto Food & Beverage di gruppi alberghieri a cui ha donato un tocco “green” . I due si sono conosciuti in palestra nel 2001 e si sono sposati nel 2005 nel Santuario della Madonna del Carmelo di Dorgali, il paese di suo padre. Hanno due figli Alice 13 anni e Tommaso, 6 ...