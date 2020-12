FOTO Palermo | la gioia social di Pelagotti | il portiere rosa festeggia la vittoria con la squadra

(Di domenica 13 dicembre 2020) Iltorna a vincere al "Renzo Barbera".2-0: è questo il risultato della sfida trae Casertana, andata in scena questo pomeriggio al "Renzo Barbera". I, dopo l'impalpabile prova dello "Zaccheria" contro il Foggia, sfoderano una prestazione di carattere archiviando senza troppi affanni la pratica Casertana. A decidere, le reti di Rauti e Lucca, che regalano tre punti preziosissimi aldi Roberto Boscaglia. Un risultato importante celebrato al triplice fischio da un nutrito gruppo di calciatori, riunitisi, come testimonia lo scatto pubblicato su Instagram dalAlberto, perre insieme la.embedcontent src="instagram" url="Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso ...

Tony Di Piazza, socio di minoranza del Palermo, ha espresso la propria soddisfazione per la vittoria del Palermo attraverso un post sul proprio profilo Facebook. In basso il post in questione: MOLTO M ...Palermo-Casertana a porte chiuse, ma i tifosi rosanero ancora una volta hanno fatto sentire il proprio appoggio agli uomini di Boscaglia. Ad accogliere il pullman del Palermo c’era infatti la Curva No ...