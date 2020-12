FOTO / Georgina Rodriguez in intimo sul divano: “Amare sé stessi è l’inizio…” (Di domenica 13 dicembre 2020) La compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, mentre lui è in campo a Marassi contro il Genoa, si mette in posa sul divano di casa. È in intimo e ha scelto un body rosso. La coperta e le ciabatte fanno pendant, sono marroni e di Louis Vuitton. Al lato l'albero di Natale completa l'atmosfera. Una frase invece completa il suo post: "Amare sé stessi è il principio di una storia d'amore eterna", ha scritto.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIvvXqpny4F/" Golssip. Leggi su golssip (Di domenica 13 dicembre 2020) La compagna di Cristiano Ronaldo,, mentre lui è in campo a Marassi contro il Genoa, si mette in posa suldi casa. È ine ha scelto un body rosso. La coperta e le ciabatte fanno pendant, sono marroni e di Louis Vuitton. Al lato l'albero di Natale completa l'atmosfera. Una frase invece completa il suo post: "Amare séè il principio di una storia d'amore eterna", ha scritto.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIvvXqpny4F/" Golssip.

enfasiXI : Speriamo che Georgina non abbia mandato questa foto a Cristiano prima della partita. - francibxj : *apro Instagram* - foto di Ester Exposito - foto di Georgina Rodriguez *chiudo Instagram* *piango* - Dybalista79 : @silviajuve71 Ci può stare, ma per Georgina è amore ahahah comunque questa foto non le rende giustizia. - DonDie_Sospeso : @pws1970 @VHolywat @Gazzetta_it Mica due foto qualunque. Due foto di Georgina. Mica pizze e fiche, eh! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Georgina Georgina Rodriguez dorme ‘come su una nuvola’, angelica e bellissima – FOTO Yeslife Avete mai visto i fratelli di Rupert Grint? La sua famiglia numerosa è solo una delle tante cose in comune con Ron Weasley Rupert Grint, famoso e amato per il ruolo di Ron Weasley nella celebre saga di Harry Potter, è stata una delle giovani star più note e popolari dei primi ... Georgina Rodriguez, che eleganza su Instagram: look sexy per lady Ronaldo (FOTO) Sempre splendida lady Cristiano Ronaldo, al secolo Georgina Rodriguez. La bellissima modella e showgirl ha postato su Instagram una foto in cui traspare tutta la sua eleganza in un look davvero sexy. Rupert Grint, famoso e amato per il ruolo di Ron Weasley nella celebre saga di Harry Potter, è stata una delle giovani star più note e popolari dei primi ...Sempre splendida lady Cristiano Ronaldo, al secolo Georgina Rodriguez. La bellissima modella e showgirl ha postato su Instagram una foto in cui traspare tutta la sua eleganza in un look davvero sexy.