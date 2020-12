Focolaio alla casa di riposo, medici militari a Urbisaglia. Stabili i ricoveri per Covid (Di domenica 13 dicembre 2020) MACERATA - Tre i decessi nel Maceratese legati al Covid-19 registrati ieri dal bollettino del Servizio Sanità della Regione Marche. Si tratta di una donna di 90 anni di Ripe San Ginesio che era ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 13 dicembre 2020) MACERATA - Tre i decessi nel Maceratese legati al-19 registrati ieri dal bollettino del Servizio Sanità della Regione Marche. Si tratta di una donna di 90 anni di Ripe San Ginesio che era ...

La casa di riposo ex Savini è tornata Covid free. Una notizia comunicata nella mattinata di ieri dal sindaco di Cantiano Alessandro Piccini che, insieme all’Amministrazione comunale e alla comunità tu ...

E’ positivo ma va al funerale Nuovo focolaio: cinque infetti

Stavano andando bene le cose nel comune di Grottammare, per quanto riguarda la positività al Covid 19, ma nei giorni scorsi è scattato un nuovo allarme a seguito di un funerale che ha visto la parteci ...

