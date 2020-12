Fiorentina, Pezzella: «Non ci nascondiamo e accettiamo le critiche» (Di domenica 13 dicembre 2020) German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, ha parlato della sconfitta subita in Serie A contro l’Atalanta German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, ha parlato della sconfitta subita in Serie A contro l’Atalanta. «L’Atalanta è una squadra forte, ma dobbiamo pensare a noi e fare di più in un momento così difficile. È mancato tanto nel risultato e nella prestazione. Nel primo tempo loro hanno creato tanto, noi siamo stati pericolosi ma poi hanno segnato spaccato la partita. Il pareggio dell’altro giorno ci dava un minimo di speranza ma in casa si doveva vincere. Oggi non siamo stati all’altezza perché a Bergamo dovevamo fare una grande partita e non l’abbiamo fatto. Non bisogna nascondersi, metterci la faccia, accettare le critiche perché trovarci così bassi in classifica ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) German, difensore e capitano della, ha parlato della sconfitta subita in Serie A contro l’Atalanta German, difensore e capitano della, ha parlato della sconfitta subita in Serie A contro l’Atalanta. «L’Atalanta è una squadra forte, ma dobbiamo pensare a noi e fare di più in un momento così difficile. È mancato tanto nel risultato e nella prestazione. Nel primo tempo loro hanno creato tanto, noi siamo stati pericolosi ma poi hanno segnato spaccato la partita. Il pareggio dell’altro giorno ci dava un minimo di speranza ma in casa si doveva vincere. Oggi non siamo stati all’altezza perché a Bergamo dovevamo fare una grande partita e non l’abbiamo fatto. Non bisogna nascondersi, metterci la faccia, accettare leperché trovarci così bassi in classifica ...

sportli26181512 : Fiorentina, Pezzella: 'Non siamo stati all'altezza. Mettiamoci la faccia, stare così in basso in classifica non è b… - Time4Stream : Dazn Italy SerieA Atalanta - Fiorentina Interview with German Pezzella Bergamo (Italy) 13.12.2020 #time4stream… - luciascarpelli : RT @acffiorentina: ??| DICHIARAZIONI DEL POST GARA Pezzella: “Non siamo stati all’altezza. C’è bisogno di fare punti” #ForzaViola ??#Fiore… - acffiorentina : ??| DICHIARAZIONI DEL POST GARA Pezzella: “Non siamo stati all’altezza. C’è bisogno di fare punti” #ForzaViola ??… - sportli26181512 : Fiorentina, le pagelle di CM: Prandelli si ricorda tardi dei Big, Pezzella non ci mette una pezza: Dragowski 6: mig… -