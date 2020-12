Fiorentina, da domani la squadra andrà in ritiro: le ultime (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, la Fiorentina andrà in ritiro: questa la decisione del club per cercare di mettere una pezza ai risultati negativi Aria pesantissima in casa Fiorentina. La società è furente per l’ennesimo ko stagione e, dopo la sconfitta contro l’Atalanta, ha deciso che la squadra andrà in ritiro a partire da domani. Non da oggi perché mancano i tempi tecnici per organizzare il tutto a livello logistico. La Fiorentina in questo campionato ha collezionato solo 9 punti in 11 partite: 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, lain: questa la decisione del club per cercare di mettere una pezza ai risultati negativi Aria pesantissima in casa. La società è furente per l’ennesimo ko stagione e, dopo la sconfitta contro l’Atalanta, ha deciso che laina partire da. Non da oggi perché mancano i tempi tecnici per organizzare il tutto a livello logistico. Lain questo campionato ha collezionato solo 9 punti in 11 partite: 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Leggi su Calcionews24.com

