FIFA 21: SBC Leon Bailey Freeze – Requisiti e Soluzioni (Di domenica 13 dicembre 2020) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la Sfida Creazione Rosa che permette di sbloccare la versione Freeze di Leon Bailey per la modalità FIFA 21 Ultimate team. La carta in questione è stata rilasciata in occasione dell'inedito evento Freeze. Potete riscattare la carta Freeze dell'attaccante giamaicano del Bayer Leverkusen completando la SBC dedicata disponibile in FUT 21. Requisiti SBC Leon Bailey Freeze Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Bundesliga Valutazione squadra min.: 85 Intesa di squadra min.: 70 Numero di giocatori in rosa: 11 Soluzioni SBC Leon Bailey Freeze Ricordate di controllare sempre prima nel vostro club ...

