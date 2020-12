Festa di Santa Lucia | perché il 13 dicembre è la festa di una Santa e delle arancine

ItalianNavy : Per le donne e gli uomini della #MarinaMilitare oggi è un giorno di festa molto sentito. Celebriamo a bordo e a ter… - Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella al Capo Dipartimento dei #VigilidelFuoco in occasione della festa di Santa Bar… - MarcoOrlandi67 : Oggi 13 dicembre è la festa di Santa Lucia. Buon onomastico a mia figlia Lucia. A Venezia si trova la Chiesa di San… - ConsLomb : #13dicembre #SantodelGiorno Oggi è #SantaLucia! Venerata sia dalla Chiesa Cattolica che Ortodossa, le origini della… - malinwm : RT @swedeninitaly: Buona Festa di Santa Lucia e Buon ascolto! ???? Swedish Lucia Celebration – online concert -

Il 13 dicembre è il giorno della Festa di Santa Lucia. Ma chi era? E perché nel giorno a lei dedicato si mangia l'arancino per tradizione?Un tempo a Manfredonia anche alla vigilia della Festa di Santa Lucia, come la sera prima di Santa Concetta, si allestivano e accendevano falò in tutti i quartieri della Città in onore della Santa Mart ...