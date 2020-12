"Fermate questo personaggio inquietante". Immigrati, terrificante delirio di Librandi: la fucilata della Santanchè | Video (Di domenica 13 dicembre 2020) Un delirio che non è passato inosservato, quello di Gianfranco Librandi, il deputato di Italia Viva ospite a Dritto e Rovescio, la trasmissione di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4. In quel contesto, scagliandosi contro Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, affermava che i suoi figli "andranno a pulire i cessi degli Immigrati in Africa". Un volgare delirio, insomma. Un volgare delirio ripreso, rilanciato e stigmatizzato anche da Daniela Santanchè, esponente di spicco di FdI, che su Twitter punta il dito: "Sentite i deliri di Librandi in diretta tv che svelano l'inquietante visione della sinistra riguardo l'immigrazione. Dobbiamo fermarli!", conclude la pitonessa con una sorta di appello. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Unche non è passato inosservato, quello di Gianfranco, il deputato di Italia Viva ospite a Dritto e Rovescio, la trasmissione di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4. In quel contesto, scagliandosi contro Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, affermava che i suoi figli "andranno a pulire i cessi degliin Africa". Un volgare, insomma. Un volgareripreso, rilanciato e stigmatizzato anche da Daniela, esponente di spicco di FdI, che su Twitter punta il dito: "Sentite i deliri diin diretta tv che svelano l'visionesinistra riguardo l'immigrazione. Dobbiamo fermarli!", conclude la pitonessa con una sorta di appello.

GrazianiAngela : Non è credibile che @matteosalvinimi all'epoca fosse nella condizione di decisioni autonome. Le limitazioni nell'op… - evangeliners : FERMATE QUESTO PAZZOOOOOO #Feel_Alive_With_Pentagon #WE_LIVE #2020_PENTAGON_CONCERT #??? #PENTAGON - marvol12 : @fattoquotidiano Fermate questo demente, degno rappresentante del partitino renziano e del governo - Gionnygi1 : @Matteociccarell @matteosalvinimi Ma che devi fermare col sangue ???????? che siete dei conigli come questo pagliaccio… - napolaris_ : RT @hellhergi: ?L I B E R A T E A S S A N G E !? Giornalista esemplare che ha sempre lottato per la verità, per diffonderla, ma sta pagand… -