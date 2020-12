 “Fermarono i cieli” – Le canzoni del presepe napoletano di Sant’Alfonso Maria De Liguori

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 13 dicembre 2020) La magia delle zampogne e delle ciaramelle, unite ai canti della Novena di Natale interpretati dalla affascinante voce cantattoriale di Peppe Servillo e dai suoni di Ambrogio Sparagna, questa sera alle ore 20, in streaming dal Teatro Verdi di Salerno Di Olga Chieffi Procede con unanime consenso la rassegna “Le feste al Massimo”, giunte al suo terzo appuntamento, che andrà in scena stasera. L’11 è tornato ad esibirsi nella sua città il violinista Salvatore Quaranta, protagonista, insieme a Jacopo Sipari di Pescasseroli sul podio dell’Orchestra Filarmonica Salernitana, di un tributo a Mozart con il concerto n°3 K216 che descrive ancora un mondo raffinato e no- bile, ma subito dopo, in men che non si dica quell’oasi, dopo il primo movimento viene lasciato alle spalle per non farvi più ritorno, continuando a intessere nuove tele, a rigirarle su se stesse, per poi imbastirne altre ancora. ...