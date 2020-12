Federica Nargi rivela | “Non si può spiegare la gioia di godermi dopo tantissimi anni…”

Leggi su golssip

(Di domenica 13 dicembre 2020) "Non si puòladianni la mia città..."., moglie dell'ex attaccante Alessandro Matri, ha espresso la suaper il ritorno a Roma in compagnia della sua famiglia.Laè tornata nella Capitalela decisione di Matri di appendere gli scarpini al chiodo, con il riapprodo alla Lazio in vesti di dirigente. E il sorriso della showgirl ha catturato l'attenzione di follower, come dimostrano le migliaia di interazioni.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIv6SnWlDZ-/" Golssip.