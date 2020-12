Favola della domenica – La sfera natalizia (Di domenica 13 dicembre 2020) Una notte Silvio, un bambino di sei anni, fa un sogno. Vede venire verso di lui una piccola, anzi minuscola pallina, punteggiata da tanti chiodini. Sembra una sfera natalizia. “Ciao Silvio”. “Ciao, chi sei?” “Sono un virus”. “Quale virus?” “Uno dei tanti”. “Non sarai mica il coronavirus, vero?” “Sì, sono quello che chiamano così, ma non è il mio nome”. “Aiuto!” Silvio, nel sogno, balza dal letto cercando la fuga. “Non spaventarti. Non sono qui per farti del male”. La pallina gira muovendosi rapidamente avanti e indietro, nella speranza di rassicurare il bambino. “Non è vero. Tu stai facendo del male a tutti!” “Io non volevo. Devi sapere che sono soltanto uno dei migliaia di milioni di virus che stazionano nel corpo di ogni uomo”. “Allora, perché ci stai minacciando?” “A un certo punto sono diventato pericoloso, non so neanche io il perché”. “Non ci ... Leggi su romadailynews (Di domenica 13 dicembre 2020) Una notte Silvio, un bambino di sei anni, fa un sogno. Vede venire verso di lui una piccola, anzi minuscola pallina, punteggiata da tanti chiodini. Sembra una. “Ciao Silvio”. “Ciao, chi sei?” “Sono un virus”. “Quale virus?” “Uno dei tanti”. “Non sarai mica il coronavirus, vero?” “Sì, sono quello che chiamano così, ma non è il mio nome”. “Aiuto!” Silvio, nel sogno, balza dal letto cercando la fuga. “Non spaventarti. Non sono qui per farti del male”. La pallina gira muovendosi rapidamente avanti e indietro, nella speranza di rassicurare il bambino. “Non è vero. Tu stai facendo del male a tutti!” “Io non volevo. Devi sapere che sono soltanto uno dei migliaia di milioni di virus che stazionano nel corpo di ogni uomo”. “Allora, perché ci stai minacciando?” “A un certo punto sono diventato pericoloso, non so neanche io il perché”. “Non ci ...

‘Una favola al telefono’ per sentirsi meno soli durante le feste

Parte martedì l’iniziativa della squadra di lettori volontari per regalare a bambini e famiglie una fiaba alla cornetta ...

