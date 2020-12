“Fantasmi” è il nuovo singolo di Dariush (Di domenica 13 dicembre 2020) Fantasmi è il nuovo singolo tra rap e spoken word di Dariush: il pezzo è scritto dal giovane artista veneto con origini iraniane e inglesi Tra i nuovi nomi della scena contemporanea rap c’è il giovanissimo Dariush. Venticinquenne, veneto, ha origini iraniane e inglesi. Dopo Mercoledì, il suo singolo d’esordio, è uscito in queste ore Fantasmi, il nuovo brano, un… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 13 dicembre 2020) Fantasmi è iltra rap e spoken word di: il pezzo è scritto dal giovane artista veneto con origini iraniane e inglesi Tra i nuovi nomi della scena contemporanea rap c’è il giovanissimo. Venticinquenne, veneto, ha origini iraniane e inglesi. Dopo Mercoledì, il suod’esordio, è uscito in queste ore Fantasmi, ilbrano, un… L'articolo Corriere Nazionale.

