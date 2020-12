Fammi essere ancora tua figlia | come quella poesia di Gabriele Corsi

Leggi su dilei

(Di domenica 13 dicembre 2020) Dicono che il rapporto tra padre esia unico e specialeforse nient’altro al mondo. Dicono che tutto nasceper magia,una scintilla, al primo sguardo, ma che a volte, il tempo ci mette lo zampino malamente complicando tutto. Perché si tratta di una relazione piena di sentimenti, cruciale e densa di emotività e a volte sembra difficile gestirla. Ma per noi è stato diverso. Il principe, l’unico per me, nonché emblema dell’uomo nell’universo, una principessa, fragile e bellissima da proteggere: ecco cosa siamo stati io e te, papà. Mi hanno detto che tu avresti influenzato in maniera perenne tutta la mia vita, le mie scelte e i miei rapporti amorosi e lo hai fatto. E ora non mi resta che dirti grazie per ciò che sei stato per me, perché guardandomi adesso non posso che...