“Falsificata lista alle comunali di Moncalieri” | l’inchiesta su 3 deputati di Lega e Forza Italia Indagati anche Molinari e Zangrillo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 dicembre 2020) Cancellarono un candidato dliste elettorale per ledi Moncalieri, in provincia di Torino. Lo eliminarono con un rapido tratto di penna, nonostante ladegli aspiranti consiglierifosse già stata sottoscritta da 76 cittadini. Per questo motivo la procura di Torino ha messo sotto inchiesta i big diin Piemonte. Politici di primo piano non solo in Regione maa livello nazionale.con l’accusa di aver falsificato e alterato laelettorale, infatti, ci sono il capogruppo dellaalla Camera, Riccardo, il daputato del Carroccio Alessandro Benvenuto, il parlamentare di...