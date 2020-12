F1 | Vettel e Leclerc si scambiano i caschi con dediche Il tedesco a Charles | “Sei il maggior talento che ho incontrato”

Leggi su oasport

(Di domenica 13 dicembre 2020) Signore e signori, sipario. La stagione di F1 va in archivio e già aver portato a termine 17 gare, vista la sgradita presenza del Covid-19, ha quasi i connotati del miracolo. Il campionato del mondo è stato dominato dalla Mercedes, capace di aggiudicarsi il settimo iride consecutivo, forte di un Lewis Hamilton anch’egli sul tetto del mondo per la settima volta, eguagliando un certo Michael Schumacher. Per la Ferrari un’annata deludente, frutto di una macchina sbagliata e mai performante. Difficile per i due pilotie Sebastianambire a posizioni di vertice, in condizioni tecniche di tale inferiorità. Un 2020, però, che è stato anche l’ultimo anno di Seb in Ferrari, vista l’interruzione del rapporto con la Rossa. Le intenzioni della scuderia di Maranello sono state quelle di puntare su una nuova coppia formata da ...