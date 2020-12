F1 | oggi il Gp di Abu Dhabi | gli orari e la diretta tv Sky e TV8

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 dicembre 2020) Ultimo appuntamento del mondiale di Formula 1. E ultima gara a bordo di una Ferrari per Sebastian Vettel. Le monoposto gareggeranno sul circuito di Abu, dove sarà Max Verstappen a scattare dalla pole position. L’olandese ha conquistato la terza partenza al palo della carriera precedendo le due Mercedes del finlandese Valtteri Bottas e dell’inglese Lewis Hamilton. Nono tempo per il monegasco della Ferrari Charles Leclerc che però partirà dodicesimo, a causa dei tre posti di penalizzazione in griglia, appena davanti al compagno di squadra Vettel, che dopo il Gran Premio saluterà la scuderia di Maranello. e tenterà l’avventura con l’Aston Martin F1, che prenderà il posto della Racing Point. La gara prenderà il via alle 17.10 (ora locale) si arriverà al traguardo a riflettori accesi, con una differenza di temperatura rispetto alla partenza di oltre 10 gradi. Il Gp di ...