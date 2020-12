F1: la McLaren vende quote del team agli investitori americani della MPS Sports Capital (Di domenica 13 dicembre 2020) Importanti novità in casa McLaren visto che il 15%, che salirà al 33% entro il 2022, delle quote del team di Formula1 è stato venduto agli investitori americani della MPS Sports Capital. Saranno, quindi, 185 i milioni di dollari che saranno sborsati dal gruppo di investitori nei prossimi due anni. Come riporta motorsport.com, si è detto soddisfatto il CEO Zak Brown: “Questo investimento rappresenta un momento chiave nel progresso di McLaren Racing. MSP Sports Capital è prima di tutto un investitore sportivo. Conoscono il mercato e la loro squadra ha una notevole esperienza e un provato successo nelle proprietà sportive globali. Sono un partner tanto quanto un ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) Importanti novità in casavisto che il 15%, che salirà al 33% entro il 2022, delledeldi Formula1 è stato vendutoMPS. Saranno, quindi, 185 i milioni di dollari che saranno sborsati dal gruppo dinei prossimi due anni. Come riporta motorsport.com, si è detto soddisfatto il CEO Zak Brown: “Questo investimento rappresenta un momento chiave nel progresso diRacing. MSPè prima di tutto un investitore sportivo. Conoscono il mercato e la loro squadra ha una notevole esperienza e un provato successo nelle proprietà sportive globali. Sono un partner tanto quanto un ...

sportli26181512 : Formula 1, McLaren vende quote del team a investitori americani: L'annuncio ufficiale nel giorno dell'ultimo GP del… - Motorsport_IT : #F1| La McLaren vende quote del team F1 ad investitori americani - lautomobile_ACI : Attico più #McLaren, un pacchetto di lusso. Per 16 milioni di dollari a #Hollywood un'agenzia immobiliare vende un… -

Ultime Notizie dalla rete : McLaren vende La McLaren vende quote del team F1 ad investitori americani Motorsport.com Italia F1, la McLaren diventa in parte americana Rilanciare il marchio McLaren è un imperativo che gli uomini di Woking si sono posti dopo aver toccato il fondo nel 2018. Il secondo team più vincente della F1 si accinge a chiudere per il secondo ann ... il 15% passa al fondo americano MSP Jacopo Rubino Nuovi investitori per la McLaren: il 15 per cento della scuderia di Formula 1 passa a MSP Sports Capital, fondo americano specializzato nel settore sportivo che ha coinvolto ... Rilanciare il marchio McLaren è un imperativo che gli uomini di Woking si sono posti dopo aver toccato il fondo nel 2018. Il secondo team più vincente della F1 si accinge a chiudere per il secondo ann ...Jacopo Rubino Nuovi investitori per la McLaren: il 15 per cento della scuderia di Formula 1 passa a MSP Sports Capital, fondo americano specializzato nel settore sportivo che ha coinvolto ...