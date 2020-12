F1 GP Abu Dhabi, Verstappen fa nere le Mercedes. Ferrari, brutta chiusura (Di domenica 13 dicembre 2020) Ultimo giorno di scuola e in piedi sui banchi per ballare e fare festa è salito Max Verstappen, il ragazzo che quest'anno è stato l'unico a infastidire realmente la Mercedes. Dopo la pole di ieri, l'... Leggi su gazzetta (Di domenica 13 dicembre 2020) Ultimo giorno di scuola e in piedi sui banchi per ballare e fare festa è salito Max, il ragazzo che quest'anno è stato l'unico a infastidire realmente la. Dopo la pole di ieri, l'...

SkySportF1 : ? SUPER MAX VERSTAPPEN IN POLE POSITION (?? #Q3) ? Mercedes beffate, Norris in seconda fila! I risultati ?… - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN DOMINANTE AD ABU DHABI ?? ? Ferrari fuori dai punti nell’ultima gara di Seb, @McLarenF1 3^ nei Costrutt… - SkySportF1 : ??????? Verstappen mantiene la vetta e scappa (giro 7/55 ??) ? Ferrari in lotta tra di loro dietro le Renault Il LIVE… - _feelingthis : 'Spero che il prossimo anno sarà meglio per tutti senza il cazzo di Covid' — Sebastian Vettel, Abu Dhabi GP 2020 - VikyBorgomeo : #F1 Sebastian #Vettel canta Calentano nell'ultimo team radio come pilota della Rossa. 'Voi siete la squadra rossa',… -