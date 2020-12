F1 Gp Abu Dhabi 2020, vince Verstappen davanti alle Mercedes (Di domenica 13 dicembre 2020) Abu Dhadi, 13 dicembre 2020 - Max Verstappen vince l'ultima gara del Mondiale 2020 di Formula 1. L'olandese della Red Bull , scattato dalla pole , si aggiudica il Gp di Abu Dhabi davanti alle Mercedes ... Leggi su quotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Abu Dhadi, 13 dicembre- Maxl'ultima gara del Mondialedi Formula 1. L'olandese della Red Bull , scattato dalla pole , si aggiudica il Gp di Abu...

SkySportF1 : ? SUPER MAX VERSTAPPEN IN POLE POSITION (?? #Q3) ? Mercedes beffate, Norris in seconda fila! I risultati ?… - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN DOMINANTE AD ABU DHABI ?? ? Ferrari fuori dai punti nell’ultima gara di Seb, @McLarenF1 3^ nei Costrutt… - SkySportF1 : ??????? Verstappen mantiene la vetta e scappa (giro 7/55 ??) ? Ferrari in lotta tra di loro dietro le Renault Il LIVE… - Ruda97_Official : Max Verstappen ha vinto l'#AbuDhabiGP, mantenendo la leadership della gara dall'inizio alla fine della gara, davant… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: F1: Abu Dhabi, vince Verstappen, le Ferrari doppiate -