F1 | GP Abu Dhabi 2020 | Max Verstappen premiato come “pilota del giorno” Battuto l’addio di Vettel alla Ferrari

Leggi su oasport

(Di domenica 13 dicembre 2020) Maxè stato“Driver of the Day” (Pilota del Giorno) del GP di Abu, ultima tappa del Mondiale F1andata in scena oggi pomeriggio sul circuito di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti. L’alfiere della Red Bull ha vinto il titolo speciale che prende in considerazione i voti del pubblico da casa (il premio è indetto proprio dF1, si tratta di un riconoscimento ufficiale a tutti gli effetti): l’olandese, primo all’arrivo davanti alle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, si è imposto grazie ai voti dei telespettatori di tutto il mondo che hannola sua gara dominante e l’ultimo giro condotto senza una gomma. Secondo posto di affetto per Sebastian: il tedesco era all’ultima ...