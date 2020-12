F1, Carlos Sainz: “Ottimo risultato per la squadra, ho gestito la gara per raggiungere quel terzo posto nei costruttori” (Di domenica 13 dicembre 2020) Carlos Sainz conclude la sua avventura in McLaren con un buon 6° posto nel Gran Premio di Abu Dhabi 2020, ultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Lo spagnolo, futuro pilota Ferrari dal 2021, ha confermato il piazzamento della qualifica con una prestazione priva di grandi acuti in gara, che ha però consentito al team di Woking di scavalcare Racing Point nella lotta per il terzo posto tra i costruttori. Sainz, grazie agli otto punti raccolti oggi, replica il 6° posto finale nel campionato piloti ottenuto nella passata stagione. “Un ottimo risultato per la squadra dopo un anno difficile che abbiamo superato – ha detto il nativo di Madrid (fonte: Marca) – La gara di oggi è stata un po’ difficile ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020)conclude la sua avventura in McLaren con un buon 6°nel Gran Premio di Abu Dhabi 2020, ultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Lo spagnolo, futuro pilota Ferrari dal 2021, ha confermato il piazzamento della qualifica con una prestazione priva di grandi acuti in, che ha però consentito al team di Woking di scavalcare Racing Point nella lotta per iltra i costruttori., grazie agli otto punti raccolti oggi, replica il 6°finale nel campionato piloti ottenuto nella passata stagione. “Un ottimoper ladopo un anno difficile che abbiamo superato – ha detto il nativo di Madrid (fonte: Marca) – Ladi oggi è stata un po’ difficile ...

Ruda97_Official : La McLaren ha donato a Carlos Sainz la pancia laterale della sua MCL35 con le firme di tutti i componenti del team… - mavrtij : da domani su questo umile profilo direttamente da Pyongyang si inizia a talebaneggiare per Carlos Francisco Franco Sainz, io ho avvisato - maandlr : RT @leclevc: Due anni che sono stati per i Carlos Sainz e Lando Norris piloti, motivo di crescita e apprendimento, guardando i dati dell’al… - poesyxtcpx : RT @leclevc: Due anni che sono stati per i Carlos Sainz e Lando Norris piloti, motivo di crescita e apprendimento, guardando i dati dell’al… - marthasprus : RT @Gianludale27: Un semplice no further action per Sainz in merito all'episodio della pit lane. Carlos mantiene la sesta posizione #AbuDha… -