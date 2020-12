F1 Abu Dhabi 2020, Gara, Diretta Sky Sport. LIVE su TV8 (Di domenica 13 dicembre 2020) È Max Verstappen a strappare alla Mercedes (Diretta Sky Sport. LIVE su TV8) l'ultima pole position stagionale, precedendo di una manciata di millesimi l'estremo tentativo Valtteri Bottas, che era riuscito per una volta a stare davanti, anche lui per un soffio, a Lewis Hamilton, che partirà invece in seconda fila a... Leggi su digital-news (Di domenica 13 dicembre 2020) È Max Verstappen a strappare alla Mercedes (Skysu TV8) l'ultima pole position stagionale, precedendo di una manciata di millesimi l'estremo tentativo Valtteri Bottas, che era riuscito per una volta a stare davanti, anche lui per un soffio, a Lewis Hamilton, che partirà invece in seconda fila a...

