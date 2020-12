F.1, GP Abu Dhabi - Verstappen vince davanti alle Mercedes (Di domenica 13 dicembre 2020) Max Verstappen ha dominato il Gran Premio di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale di Formula 1 2020. L'olandese della Red Bull Racing motorizzata Honda, partito dalla pole position, ha condotto la gara per tutti i 55 giri di gara, tenendosi agevolmente alle spalle le due Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. In aggiornamento... Guarda i risultati completi del GP di Abu Dhabi Leggi su quattroruote (Di domenica 13 dicembre 2020) Maxha dominato il Gran Premio di Abu, ultima prova del Mondiale di Formula 1 2020. L'olandese della Red Bull Racing motorizzata Honda, partito dalla pole position, ha condotto la gara per tutti i 55 giri di gara, tenendosi agevolmentesple duedi Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. In aggiornamento... Guarda i risultati completi del GP di Abu

