Ex calciatore del Sassuolo vittima di revenge porn: lui la lascia e lei invia filmini hard alla famiglia (Di domenica 13 dicembre 2020) Lui la lascia e l’amante si vendica inviando un filmino a luci rosse alla famiglia. La vittima è un ex calciatore del Sassuolo. Il caso di revenge-porn ha colpito un calciatore, del quale però non viene fatto trapelare il nome. La notizia è partita dai media locali e poi è stata rilanciata da Fanpage.it. Ora una ragazza di 25 anni sudamericana rischia il processo per il reato di revenge porn, reato introdotto dal cosiddetto codice rosso. Ovvero la vendetta o ricatto che avviene tramite la diffusione di immagini e video di natura intima e privata attraverso il web. Ex calciatore del Sassuolo vittima del reato di ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 13 dicembre 2020) Lui lae l’amante si vendicando un filmino a luci rosse. Laè un exdel. Il caso diha colpito un, del quale però non viene fatto trapelare il nome. La notizia è partita dai media locali e poi è stata rilanciata da Fanpage.it. Ora una ragazza di 25 anni sudamericana rischia il processo per il reato di, reato introdotto dal cosiddetto codice rosso. Ovvero la vendetta o ricatto che avviene tramite la diffusione di immagini e video di natura intima e privata attraverso il web. Exdeldel reato di ...

