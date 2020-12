Elodie, la nuova regina del pop Made in Italy tra canzoni ed EP di Natale (Di domenica 13 dicembre 2020) Il 2020 è stato un anno bisesto piuttosto funesto, che però si è rivelato importante per Elodie, ormai diventata la stella più brillante (e affascinante) del firmamento musicale. È lei la nuova regina del pop Made in Italy e a incoronarla è persino Spotify Italia, che le aggiudica il primo posto come donna più ascoltata degli ultimi dodici mesi (con una media di circa due milioni di ascoltatori mensili). Lei è anche l'unica ad avere ben tre brani nella Top200 italiana: la hit Guaranà e due featuring, ovvero Ciclone di Takagi e Ketra e Parli Parli di Carl Brave. E già che si parla di bilanci: il suo This is Elodie ha superato i 360 milioni di stream e risulta l'album di un'artista donna più venduto del 2020. Un lavoro pubblicato subito dopo il Festival di Sanremo, dove ... Leggi su gqitalia (Di domenica 13 dicembre 2020) Il 2020 è stato un anno bisesto piuttosto funesto, che però si è rivelato importante per, ormai diventata la stella più brillante (e affascinante) del firmamento musicale. È lei ladel popine a incoronarla è persino Spotify Italia, che le aggiudica il primo posto come donna più ascoltata degli ultimi dodici mesi (con una media di circa due milioni di ascoltatori mensili). Lei è anche l'unica ad avere ben tre brani nella Top200 italiana: la hit Guaranà e due featuring, ovvero Ciclone di Takagi e Ketra e Parli Parli di Carl Brave. E già che si parla di bilanci: il suo This isha superato i 360 milioni di stream e risulta l'album di un'artista donna più venduto del 2020. Un lavoro pubblicato subito dopo il Festival di Sanremo, dove ...

pensierounanime : Pur di non studiare sono finita ad ascoltare l'album di Elodie e mi sento tranquillamente di affermare che la nuova… - opinionetrash : MA MARGARITA IN QUESTA NUOVA VERSIONE ??? GRAZIE ELODIE - maniconio : @salsaudade Vorrei Elodie non ci andasse perché sarebbe un rischio ma nello stesso tempo voglio sapere quando avrò… - lacrimealmare : @desinella Se la nuova fidanzata di un mio ex fosse Elodie non so come reagirei -

Viva Elodie, la nuova regina del pop Made in Italy

Per Elodie il primo posto nella classifica annuale Spotify Italia è solo la ciliegina sulla torta in un 2020 che l'ha incoronata nuova regina del pop italiano ...

Sanremo, da Fedez a Bugo: tutte le indiscrezioni sui cantanti in gara

Il totonomi di Sanremo impazza nel periodo pre-annuncio, quest'anno fissato al 17 dicembre durante la finale di AmaSanremo, che assegnerà a sei giovani il pass per il ...

