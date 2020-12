Elisa Isoardi, cosa pensa davvero della Clerici: “Per me lei è inarrivabile” (Di domenica 13 dicembre 2020) Nonostante sia orfana di un programma di successo come La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi è reduce da un grande successo ottenuto a Ballando con le Stelle in coppia con il ballerino professionista Raimondo Todaro. La nota conduttrice, in tempi non sospetti, ha avuto modo anche di parlare della collega Antonella Clerici. Una sana rivalità L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 13 dicembre 2020) Nonostante sia orfana di un programma di successo come La Prova del Cuoco,è reduce da un grande successo ottenuto a Ballando con le Stelle in coppia con il ballerino professionista Raimondo Todaro. La nota conduttrice, in tempi non sospetti, ha avuto modo anche di parlarecollega Antonella. Una sana rivalità L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

geidief : +++SPOILER: Dopo la Carlucci annuncerà il tango di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. #concertodinatale #senato - Notiziedi_it : Raimondo Todaro dimentica Elisa Isoardi con Sara Arfaoui de L’eredità - infoitcultura : Elisa Isoardi Natale in compagnia di donne | La rivelazione sulle vacanze - infoitcultura : Elisa Isoardi la ricetta del venerdì | Cosa bolle in pentola ? Video - infoitcultura : Elisa Isoardi attaccata fortemente in Radio: ne esce distrutta -